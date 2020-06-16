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Haberler Yaşam Kuzey Irak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

, ve koordinesinde 'ta düzenlenen operasyonda 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuzey Irak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

16.06.2020, 19:15

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e hava harekatı icra edildi.

"İNLERİ BAŞLARINA YIKILACAK"

Harekatta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada,"TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerine yer verildi.

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