Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 16 Haziran Salı!

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınla ekranlara olmaya devam ediyor. Yakınlarından ayrılan, cinayete kurban giden kişileri bulan ve yardım eden Müge Anlı, her gün başka bir dosyayı inceliyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 16 Haziran salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

MÜGE ANLI CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

15 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 22 Nisan 2019 tarihinde Sinop'un Türkeli ilçesindeki Yazıcı köyünde çıkan yangında Özkaya Ailesi'ne ait ahşap ev kül olmuştu. 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın olduğu evde çıkan korkunç yangının sebebi ve sonrasında yaşananlar herkesi şoke etti. Ahşap evde gündüz saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatlarını mı kaybetti yoksa kayıplar mı?

Kundaklama, intikam ve gözdağı iddialarının konuşulduğu olayla ilgili öne çıkan bir ihtimalde muhtarlık rekabetiydi. Köyde yapılan muhtarlık seçimlerinin sert geçtiği Şaban Bey'in bu uğurda kardeşine bile düşman olduğu biliniyordu. Cevdet Bey'in kardeşinin tarlasının yakılması kafalarda soru işareti bıraktı. Muhtar Cevdet Yıldız, Nurten Özkaya'nın yeğeni Ramazan Kaya tarafından kaçırdığı iddialarını yalanladı. Yangın sonrası ortaya atılan iddialardan biri de evdeki 3 kişinin öldürülüp başka yere gömüldüğü yönündeydi. Tartışmaların alevlendiği, suçlamaların havada uçuştuğu yayında muhtar adayı Şaban Özcan'ın "evi yaktığımızda" sözü dikkat çekti. Yangında kaybolan 3 kişiyle ilgili en ilginç iddia ise Erdal'ın o yangından çocuğunu kurtardığı ve tehdit nedeniyle Erdal'ın, oğlu Ramazan'ı Almanya'ya gönderdiği yönündeydi. Nurten Özkaya'nın ise 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.