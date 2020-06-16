Yeni Asır’ın acı günü

Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç'in 70 yaşındaki annesi Aysel Gülenç, kanser tedavisi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti. Aysel Gülenç'in cenazesi memleketi Bursa'ya götürülerek ikindi namazına müteakip Bursa Mustafakemalpaşa Adaköy'de defnedildi.
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