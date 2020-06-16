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Haberler Yaşam Yeni Asır’ın acı günü

’ın acı günü

Yeni Asır’ın acı günü
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç'in 70 yaşındaki annesi Aysel Gülenç, kanser tedavisi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti. Aysel Gülenç'in cenazesi memleketi Bursa'ya götürülerek ikindi namazına müteakip Bursa Mustafakemalpaşa Adaköy'de defnedildi.

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