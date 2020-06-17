İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar devam edecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. Tatil planı yapacaklar özellikle Ege Bölgesi hava durumunu kontrol ediyor. Peki İzmir'de hava sıcaklıkları yükselecek mi? Ege'de yağış bekleniyor mu? İşte 17 Haziran Çarşamba hava durumu tahmini...
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! 17 Haziran Çarşamba hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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