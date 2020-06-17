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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! 17 Haziran Çarşamba hava durumu...

! 'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Çarşamba hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya Kesimi, İç Ege, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, , , çevreleri, 'nun kıyı ilçeleri, İstanbul'un batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte Çarşamba ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! 17 Haziran Çarşamba hava durumu...

17.06.2020, 09:51

'de bugün hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar devam edecek? Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. Tatil planı yapacaklar özellikle Ege Bölgesi hava durumunu kontrol ediyor. Peki İzmir'de hava sıcaklıkları yükselecek mi? Ege'de yağış bekleniyor mu? İşte Çarşamba tahmini...

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