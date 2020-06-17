Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! 17 Haziran Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya Kesimi, İç Ege, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul'un batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 17 Haziran Çarşamba hava durumu...