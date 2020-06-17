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Haberler Yaşam Kızkumu heykeline askı muamelesi yapıldı

heykeline askı muamelesi yapıldı

Kızkumu heykeline askı muamelesi yapıldı
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Korona virüs salgını ile mücadele tedbirlerinin esnetilmesiyle Muğla'nın Marmaris ilçesinin 35 kilometre kırsalında bulunan turistik Orhaniye Mahallesi'nde, deniz üzerinde yürünüyor hissi veren Kızkumu'na ziyaretçiler akın etmeye başladı. Yürüyüşün başladığı kıyıda konumlandırılmış prenses heykeli üzerine havlu ve gömlek gibi çeşitli eşyaların asılması tepki topladı. Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, "Yoğunluk oluşmaya başladı. Kızkumu'na gelen misafirlerimizin doğaya, çevreye ve denize karşı duyarlı olmalarını istiyorum. Dünyaca ünlü bu yerimiz hepimizin ortak kullanım alanı, sahip çıkmak mecburiyetindeyiz" dedi.

VURAL EFECİK

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