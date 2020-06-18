Antibakteriyel tespihler revaçta

Antibakteriyel özellik taşıyan kuka tespihler, korona virüs döneminde gözde oldu. Fiyatları bin lirayı bulan kuka tespihlerin satışı hijyene önem verenlerin ilgisi nedeniyle arttı. Manisa'da tespih imalatı yapan 52 yaşındaki Mahmut Yağcıoğlu, "Kuka tespihler, sentetik tespihlere göre daha sağlıklı. Antibakteriyel özelliğinden dolayı Osmanlı'da saraylarda kullanımı tavsiye edilmiş. Tespihi kullandıkça kukadan kaynaklı antibakteriyel maddeyi dışarıya veriyor, mikropların temizlenmesini sağlıyor. Hijyene de katkıda bulunuyor" dedi.

NERMİN UÇTU (ÖZEL