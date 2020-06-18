Babası katili oldu!

Elazığ'da Mikail K. (63), kendisiyle görüşmek istemediği iddiasıyla kızı Merve K.'yi (20) tabancayla vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de ağır yaralayan Mikail K. tedaviye alındı. Babasından boşanan annesiyle Diyarbakır'da yaşayan Merve K. gireceği sınav için ağabeyinin Elazığ'daki evine geldi. Kızının kentte olduğunu öğrenen baba iddiaya göre eve gelip görüşmek istedi.

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Reddedilen Mikail K. tabancasını çıkararak kızına ateş açtıktan sonra kendisini de vurdu. Sağlık görevlileri, Merve K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Mikail K. ise hastaneye kaldırıldı. Merve K.'nın sosyal medya hesabında Ankara'da babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız (17) ile ilgili, "Keşke çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız" şeklindeki mesajı ise yürek burktu.