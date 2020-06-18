Haberler Yaşam İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 18 Haziran Perşembe hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 18 Haziran Perşembe hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de hava sıcaklıkları artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara Bölgesi (Edirne, Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 18 Haziran Perşembe hava durumu...

18.06.2020, 09:44