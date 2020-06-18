Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Hangi illerde sıcaklık artışı yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 18 Haziran Perşembe hava durumu...
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların, Marmara Bölgesi (Edirne, Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 18 Haziran Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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