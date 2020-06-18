  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 18 Haziran Perşembe hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? 'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte Perşembe ...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? 'de hava sıcaklıkları artacak mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, , Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve 'nun kuzeyi ile Mersin, Adana, , ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara Bölgesi (, Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz ile ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte Perşembe ...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 18 Haziran Perşembe hava durumu...

18.06.2020, 09:44

Bugün hava nasıl olacak? ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Hangi illerde sıcaklık artışı yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte Perşembe ...

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların, Marmara Bölgesi (, Çanakkale hariç), 'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz ile ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 18 Haziran Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA