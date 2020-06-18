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Haberler Yaşam Karantina sürecinde boşanmalar çoğaldı

sürecinde boşanmalar çoğaldı

Karantina sürecinde boşanmalar çoğaldı
Giriş Tarihi: 18.6.2020

Korona virüs salgını sürecinde, evde kalan bireylerin aile ilişkilerinde bozulmalar, aile içi şiddet ve bu sorunların çocuklara yansıması gibi durumların arttığı görüldü. Yaşanan sürecin psikolojik etkilerinin de söz konusu olduğunu ve bu süreçte evliliklerin büyük oranda etkilendiğini belirten Psikolog Funda Cansu Gül, "Ayrılık ve boşanma gibi karar alan danışanlarımızın sayısında artış var. Aile içi ilişkilerde özellikle birtakım sıkıntılar görüyoruz" diye konuştu.

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