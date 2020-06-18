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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 18 Haziran Perşembe!

ile Tatlı Sert canlı izle 18 Haziran Perşembe!

Kaybolan kişileri, faili meçhul cinayete kurban gidenleri ve birçok sosyal sorumluluk projesini ele alan , bugün heyecanlı bir yayınla ekranda. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte Anlı canlı izleme sayfası....

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 18 Haziran Perşembe!

18.06.2020, 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020,10:00

Müge Anlı hafta içi her gün 10.00'da atv ekranlarında olmaya devam ediyor. Ele aldığı ve çözüme kavuşturduğu konular ile gündeme damgasını vuran Müge Anlı'da Cuma Şahin'in cesedinin bulunduğu bilgisi verildi. Sadeli (Gül) Hanım'dan hala haber alınamıyor. Müge Anlı Sinop'taki yangın ile ilgili olarak emekli itfaiye müdürü olan elektrik mühendisi Sinan Bey'in görüşlerinin önemli olduğunu söyledi. Yangında o 3 kişiye ne olduğuna dair gizem hala devam etmekte. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 18 Haziran Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...

MÜGE ANLI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'da dün, Cuma Şahin'in cesedinin bulunduğu bilgisi verildi. Sadeli (Gül) Hanım'dan hala haber alınamıyor. Müge Anlı Sinop'taki yangın ile ilgili olarak emekli itfaiye müdürü olan elektrik mühendisi Sinan Bey'in görüşlerinin önemli olduğunu söyledi. Yangında o 3 kişiye ne olduğuna dair gizem hala devam etmekte. Ayşe Altuntaş'ı öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Mehmet Taşdelen ile ilgili gelişmeler! Sinop'taki şüpheli yangın nasıl başladı? Neden bu kadar hızlı yandı? Garip yangın için eski itfaiye müdürü ne dedi?

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