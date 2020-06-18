Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 18 Haziran Perşembe!

Müge Anlı hafta içi her gün 10.00'da atv ekranlarında olmaya devam ediyor. Ele aldığı ve çözüme kavuşturduğu konular ile gündeme damgasını vuran Müge Anlı'da Cuma Şahin'in cesedinin bulunduğu bilgisi verildi. Sadeli (Gül) Hanım'dan hala haber alınamıyor. Müge Anlı Sinop'taki yangın ile ilgili olarak emekli itfaiye müdürü olan elektrik mühendisi Sinan Bey'in görüşlerinin önemli olduğunu söyledi. Yangında o 3 kişiye ne olduğuna dair gizem hala devam etmekte. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 18 Haziran Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'da dün, Cuma Şahin'in cesedinin bulunduğu bilgisi verildi. Sadeli (Gül) Hanım'dan hala haber alınamıyor. Müge Anlı Sinop'taki yangın ile ilgili olarak emekli itfaiye müdürü olan elektrik mühendisi Sinan Bey'in görüşlerinin önemli olduğunu söyledi. Yangında o 3 kişiye ne olduğuna dair gizem hala devam etmekte. Ayşe Altuntaş'ı öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Mehmet Taşdelen ile ilgili gelişmeler! Sinop'taki şüpheli yangın nasıl başladı? Neden bu kadar hızlı yandı? Garip yangın için eski itfaiye müdürü ne dedi?