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Haberler Yaşam Ofiste sağlıklı beslenmeyi ihmal etmeyin! Kavanoz salata nasıl yapılır? İşte kavanoz salata tarifi...

Ofiste ihmal etmeyin! nasıl yapılır? İşte tarifi...

döneminde sağlıklı beslenmek hepimizin önceliği oldu. Normalleşme süreciyle birlikte de işe dönüşler başladı. Ancak, elden bırakmamak gerekiyor. Bağışıklığımızın güçlü olması oldukça önemli. giderken, yanınızda götürebilirsiniz. salata nasıl yapılır? İşte tarifi...

Ofiste sağlıklı beslenmeyi ihmal etmeyin! Kavanoz salata nasıl yapılır? İşte kavanoz salata tarifi...

18.06.2020, 16:48 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020,16:57

Koronavirüs döneminde, evde başladığımız sağlıklı beslenmeyi, normalleşme sürecinde de devam ettirmeliyiz. Eğer normalleşmeyle birlikte evden ofise geçtiyseniz, sağlıklı besinleri yanınızdan eksik etmeyin. Bu şekilde bağışıklığınızı güçlü tutabilirsiniz. Bu konuda bizim sizr önerimiz, kavanozda salata! Kavanoz salata nasıl yapılır? İşte kavanoz salata tarifi...

MALZEMELER

4 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday

70-80 gram tel peynir veya beyaz peynir

2-3 yaprak marul

5-6 dal maydanoz

5-6 dal dereotu

5-6 dal nane

1 adet salatalık

3 yemek kaşığı rendelenmiş mor lahana

1-2 kiraz domates

3 adet ceviz içi

SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tutam tuz

YAPILIŞI

Haşladığınız karabuğdayı kaşık yardımıyla geniş ağızlı bir kavanozun dibine yerleştirin. Sos malzemesini karıştırıp karabuğdayın üzerine dökün. Ardından peyniri yerleştirin. Yeşillikleri yıkayıp kuruttuktan sonra elinizle parçalara ayırın ve kavanoza yerleştirin. Üzerine dilimlenmiş salatalık, rendelenmiş mor lahana, ikiye kesilmiş domates ve ceviz koyup kapağını kapatın ve buzdolabına kaldırın. Kullanacağınız zaman salatayı mümkünse kavanozun içinde karıştırın veya bir servis tabağına alın. Salatanız hazır.

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