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Haberler Yaşam Avokado ile cildinizi yenileyin

Avokado cildinizi yenileyin

Avokado ile cildinizi yenileyin
Giriş Tarihi: 19.6.2020

YAĞ ve protein açısından oldukça zengin bir meyve olan avokado, bol miktarda A ve E vitamininin yanında B grubu vitaminleri ve potasyum gibi mineralleri de içinde barındırır. Avokado taze olarak tüketilir, ayrıca yemeklerde ve salatalarda kullanılır. Besleyici yanıyla ön plana çıkan bu meyve, vücut dokularının ve cildin yenilenmesine yardımcı olur. Yaraların iyileşmesine katkıda bulunur. İyi bir hücre koruyucu ve antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

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