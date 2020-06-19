Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangında, adeta can pazarı yaşandı. Binayı saran duman nedeniyle içeride mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişi itfaiye erlerince tek tek dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 30 kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Dışarı çıkarılan vatandaşlardan bazıları, olayın şokunu yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 16 sığınmacı kurtarıldı. Lastik botlarının patladığı belirlenen 16 sığınmacı limana getirildi. Temel yaşamsal ihtiyaçları karşılanan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TUBA AYHAN