Çok güzel hareketler

Yaralanan köpek yolda can çekişirken olay yerine gelen trafik ekibi, durumu Sorgun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Trafik ekibindeki polis Burak Okusal, üzerindeki montu çıkararak yağmurdan ıslanmaması için yaralı köpeğin üzerine örttü. Kısa süre içinde olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeğin öldüğünü belirledi.





NEFESİ KESİLEN KEDİYİ KALP MASAJIYLA KURTARDI

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesinde bir itfaiye eri, konserve kutusuna sıkışan ve nefessiz kalan kediyi kalp masajıyla yaşama döndürdü. Güroluk mahallesinde meydana gelen olayda evinin bahçesinde başı konserve kutusuna sıkışmış halde çırpınan kediyi farkeden Mehmet Kökdemir isimli vatandaş, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olaya müdahale eden ekipler, kediyi sıkıştığı kutudan çıkardı. Kedinin nefes almadığını gören itfaiye eri Salih Bağcı, 5 dakika süren kalp masajıyla zavallı kediyi yaşama döndürdü.



HALUK LEVENT'TEN FERDİNAND'A ZİYARET

ŞARKICI Haluk Levent, yaklaşık 2.5 yıl önce faytonda çalıştırılırken otomobilin çarpması sonucu ayağı kopan ve protez bacak takılmasından sonra yürümeye başlayan 'Duygu' isimli at ile Rize'den Trabzon'a kadar yüzerek, Kurban Bayramı'nda kesilmekten kurtulan dana Ferdinand'ı ziyaret etti. İzmir'e her geldiğinde bu çiftliğe uğramanın olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Levent, "Ferdinand ve Duygu'nun durumunu görmek istedim, çok heyecanlıydım. Onları yaşattık, demek ki yaşatılabiliyormuş" diye konuştu.