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Haberler Yaşam Esra Erol'da izle 19 Haziran Cuma!

'da izle Cuma!

Atv'nin sevilerek takip edilen programı 'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Gündeme getirdiği konularla adından söz ettirmeyi başaran programda, her gün başka bir olay ele alınıyor. Peki bugün neler yaşanacak? İşte Cuma Esra Erol'da izleme sayfası...

Esra Erol'da izle 19 Haziran Cuma!

19.06.2020, 16:42 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020,16:49

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Fenomen program, gündeme taşıdığı konularla adından söz ettirmeyi başarıyor. Dün yayınlanan bölümüyle seyirciyi ekrana kitleyen program, bugünde yepyeni konularla ekran olacak.

ESRA EROL'DA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ESRA EROL'DA DÜN NE OLDU?

18 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 25 yıllık eşi Ayfer Duran tarafından terk edilen Şaban Duran yuvasını kurtarmak için atv'nin başarılı programı Esra Erol'daya başvurmuştu. Iğdır'dan programa katılan Şaban Bey, eşinin kendisine ne zaman öleceğini söylediğini öne sürdü. Akıllara durgunluk veren olayda yaşananlar herkesi şoke etti.

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