Esra Erol'da izle 19 Haziran Cuma!

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Fenomen program, gündeme taşıdığı konularla adından söz ettirmeyi başarıyor. Dün yayınlanan bölümüyle seyirciyi ekrana kitleyen program, bugünde yepyeni konularla ekran olacak.

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ESRA EROL'DA DÜN NE OLDU?

18 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 25 yıllık eşi Ayfer Duran tarafından terk edilen Şaban Duran yuvasını kurtarmak için atv'nin başarılı programı Esra Erol'daya başvurmuştu. Iğdır'dan programa katılan Şaban Bey, eşinin kendisine ne zaman öleceğini söylediğini öne sürdü. Akıllara durgunluk veren olayda yaşananlar herkesi şoke etti.