Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da bu ay korsan taşımacılara yönelik yapılan denetimlerde, 11 araca yaklaşık 50 bin lira ceza kesildi. Korsan taşımacıların durdurulduklarında yakalanmamak için yanındaki müşterileri, 'akrabam' diyerek tanıttığı öğrenildi. Taksi şoförleri ise korsan taşımacılığın bitirilmesi için denetimlerini sıklaştırılmasını istedi.
TUBA AYHAN
Korsan taşımacıların ‘AKRABAYIZ’ yalanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.