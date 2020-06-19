Korsan taşımacıların ‘AKRABAYIZ’ yalanı

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da bu ay korsan taşımacılara yönelik yapılan denetimlerde, 11 araca yaklaşık 50 bin lira ceza kesildi. Korsan taşımacıların durdurulduklarında yakalanmamak için yanındaki müşterileri, 'akrabam' diyerek tanıttığı öğrenildi. Taksi şoförleri ise korsan taşımacılığın bitirilmesi için denetimlerini sıklaştırılmasını istedi.

TUBA AYHAN