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Çalınan motosiklet 30 yıl sonra bulundu

Çalınan motosiklet 30 yıl sonra bulundu
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Aydın'da 30 yıl önce çalınan plakasız motosiklet, polis ekiplerinin dikkati sonucunda bulundu. Sahibinin de hırsızın da unuttuğu motosiklet, gerçek sahibine teslim edilmek üzere yediemine teslim edilirken gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

MEHMET KAVAS

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