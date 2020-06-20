Çalınan motosiklet 30 yıl sonra bulundu

Aydın'da 30 yıl önce çalınan plakasız motosiklet, polis ekiplerinin dikkati sonucunda bulundu. Sahibinin de hırsızın da unuttuğu motosiklet, gerçek sahibine teslim edilmek üzere yediemine teslim edilirken gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
MEHMET KAVAS
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