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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İşte 20 Haziran Cumartesi hava durumu...

! 'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İşte 20 Haziran Cumartesi hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, , (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu ve ile Kütahya, Uşak ve çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya'nın doğusu, Bolu, Zonguldak, , Karabük, Ordu, Trabzon, , Bingöl çevreleri ile 'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun, , Artvin ile Trabzon'un batı ve doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 20 Haziran Cumartesi ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İşte 20 Haziran Cumartesi hava durumu...

20.06.2020, 09:53

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 2 ila 5 azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Giresun, , Artvin ile Trabzon'un batı ve doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya'nın doğusu, Zonguldak, , Karabük, Ordu, Trabzon, , Bingöl çevreleri ile 'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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