İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İşte 20 Haziran Cumartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 2 ila 5 azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Giresun, Rize, Artvin ile Trabzon'un batı ve doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya'nın doğusu, Zonguldak, Düzce, Karabük, Ordu, Trabzon, Elazığ, Bingöl çevreleri ile Malatya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.