Kadına şiddet durmuyor

Bursa'da, A.G. (41), sabaha kadar birlikte eğlendiği Ferihe S'yi (31), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurup, otomobilden attı. Yol ortasında yaralı halde bulunan Ferihe S. tedaviye alınırken, polis kaçan A.G'yi arıyor. Genç kadının bacağından ve göğsünden yaralandığı öğrenildi.





DAYAKTAN KAÇMAK İÇİN KENDİSİNİ AŞĞGI ATTI

İstanbul Bağcılar'da Vesile U, şiddet gördüğü kocası Ercan U'dan kurtulmak için birinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Beton zemine çakılan kadının ayağında ve kolunda kırıklar oluştu. Cinnet getiren koca ise kendini eve kilitleyerek kendisine ve eşyalara zarar verdi. Evin kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri, eşyaları kırarken kendisine de zarar veren ve bitkin düşen Ercan U'yu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan Ercan U. da hastaneye kaldırıldı.