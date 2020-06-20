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Haberler Yaşam LGS sınav soruları yayınlandı! MEB LGS sınav soru ve cevapları...

sınav soruları yayınlandı! LGS sınav soru ve cevapları...

Milyonlarca öğrenci bugün koronavirüs tedbirleri ile sınavına katıldı. Aylarca çalışan öğrenciler sınavın bitmesi ile birlikte LGS soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. Peki LGS soru ve cevaplarını yayınladı mı? İşte detaylar...

LGS sınav soruları yayınlandı! MEB LGS sınav soru ve cevapları...

20.06.2020, 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020,14:09

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleşti. Milyonlarca öğrenci LGS soru ve cevaplarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden LGS soru ve cevaplarını yayınladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.

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