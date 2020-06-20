LGS sınav soruları yayınlandı! MEB LGS sınav soru ve cevapları...

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleşti. Milyonlarca öğrenci LGS soru ve cevaplarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden LGS soru ve cevaplarını yayınladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.
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