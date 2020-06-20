Haberler Yaşam LGS sınav soruları yayınlandı! MEB LGS sınav soru ve cevapları...

LGS sınav soruları yayınlandı! MEB LGS sınav soru ve cevapları...

Milyonlarca öğrenci bugün koronavirüs tedbirleri ile LGS sınavına katıldı. Aylarca çalışan öğrenciler sınavın bitmesi ile birlikte LGS soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. Peki MEB LGS soru ve cevaplarını yayınladı mı? İşte detaylar...

20.06.2020, 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020,14:09