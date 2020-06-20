Park halindeki TIR’a arkadan çarptı: 5 yaralı

Uşak'ta henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet P. araçta yolcu olarak bulunan Semra P, Senanur P, Hatice Kübra P. ve Zehra P. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MEHMET KAVAS