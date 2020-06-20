  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Park halindeki TIR’a arkadan çarptı: 5 yaralı

Park halindeki TIR’a arkadan çarptı: 5 yaralı

Park halindeki TIR’a arkadan çarptı: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Uşak'ta henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet P. araçta yolcu olarak bulunan Semra P, Senanur P, Hatice Kübra P. ve Zehra P. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Park halindeki TIR’a arkadan çarptı: 5 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA