En güzel babalar günü hediyesi

Lösemi ile mücadele eden oğlu Emre'ye kök hücre veren Ömer Faruk Çatal, bu yıl Babalar Günü'nü evladının sağlığına kavuşmasının mutluluğu içinde karşılıyor. Ankara'da 2017'nin kasım ayında lösemi teşhisi konulan Emre Çatal Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 8 ay kemoterapi gördü.



SON ÇAREYE SARILDILAR

Kemoterapiden olumlu sonuç alınamayınca kök hücre nakli için uygun donör arayışı başladı. Emre için yurt dışında yaşayan 3 donör adayına ulaşılamadı. Türkiye'deki donör ise son anda verici olmaktan vazgeçti. Doktorların "acil nakil" önerisi üzerine son çare olarak kısmi uyumlu olan babadan alınan kemik iliği ve kök hücre küçük Emre'ye nakledildi. Yapılan testlerde, kısmi uyumlu naklin yüzde 98 tuttuğu tespit edildi. Antalya'da yeni bir yaşam kuran aile, düzenli olarak Emre'nin kontrollerini yaptırdı ve lösemiden kurtulduklarını müjdeleyen sağlık raporlarıyla rahat bir nefes aldı. Aylarca çocuğunun iyileşmesi için hastanelerde mücadele veren Ömer Faruk Çatal'ın "Babalar Günü" hediyesi de yaşama tutunan oğlunun 11. yaş gününü kutlamak oldu.

"DARISI DİGER ÇOCUKLARIN BASINA"

Oğlu için donör olmak isteyen ve kampanyaya katılan gönüllülerin başka çocukların hayatını kurtardığını ifade eden Ömer Faruk Çatal, "İnegöl'den Emre için donör olan arkadaşımızın bir başka hastaya kök hücre verdiğini öğrendik. Bu haberler bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu. Çatal, "Darısı tüm hasta çocukların başına' diyelim. Onlar da iyileşsin diye dua ediyor ve şükrediyoruz" dedi.