İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 21 Haziran Pazar hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların öğle saatlerinden sonra Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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