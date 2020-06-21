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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 21 Haziran Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Adana, Mersin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 21 Haziran Pazar hava durumu...

21.06.2020, 09:40