  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 21 Haziran Pazar hava durumu...

! 'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 21 Haziran Pazar hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, , Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, , , Adana, Mersin, Batman ve çevreleri ile Hatay'ın kıyı, 'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, , Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, , Bitlis, ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 21 Haziran Pazar ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 21 Haziran Pazar hava durumu...

21.06.2020, 09:40

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların öğle saatlerinden sonra , Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, , Bitlis, ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 21 Haziran Pazar hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA