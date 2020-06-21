Meme altı baypas ile yaşama merhaba dedi

İzmir Bergama'da birkaç aydır kalp sıkışması şikayeti bulunan Bergamalı Remziye Ay, Özel Egepol Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından gerçekleştirilen meme altı koroner baypas operasyonunun ardından eski sağlığına kavuştu. 65 yaşındaki Remziye Ay'ın anjiyosunda 3 ana kalp damarında daralma tespit edilmesinin ardından küçük kesi yöntemiyle gerçekleştirilen 7 saatlik operasyonla 3 damarı birden değişti.



ŞEKER HASTASI

Şeker ve tansiyon hastalığı bulunan ve bel fıtığı nedeniyle de uzun süre sırtüstü yatmak istemeyen Ay, memealtı küçük kesi operasyonu ile birlikte, çok daha hızlı iyileşme şansına kavuştuğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Hastanın genel sağlık durumu ve şeker hastası olması nedeniyle iman tahtasının kesildiği açık kalp ameliyatının yaratacağı travmadan olumsuz etkileneceği bilgisini veren Doç. Dr. Cüneyt Narin, hem baypas ameliyatı hem de bacaktan damar almak için küçük kesi yöntemini kullandıklarını dile getirdi.

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