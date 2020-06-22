Babalar Günü’ne onsuz girmek çok acı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3.5 yaşındaki kızı Yaren Evin Temel'i, geçirdiği bademcik ve geniz eti ameliyatı sonrası doktorların ihmali nedeniyle kaybettiklerini öne süren ailenin eline, 15 ay sonra Adli Tıp Kurumu'ndan rapor ulaştı. Gelen raporda anestezi uzmanı hatalı bulunurken, acılı baba Kubilay Temel (33) ise, "Bugün Babalar Günü ancak benim kızım bir ihmal sonucu yaşamını yitirdi. Babalar gününe evlatsız girdim. Acımız çok büyük" dedi.

AMELİYATA KARAR VERİLDİ

Turgutlu Yıldırım mahallesinde 2 çocuk babası Kubilay ile Resime Temel (26) çiftinin ilk çocuğu Yaren Evin Temel'de, sürekli tekrarlayan bademcik iltihabı görüldü. Çift, kızını ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yaren'in bademcikleri ile geniz etinin alınmasına karar verildi. Minik Yaren, 2019'un 8 Mart sabahı ameliyat edildi. Bir saat süren ameliyatın ardından normal odaya alındı. Ancak küçük kızın durumu aniden ağırlaştı. Kalbi duran Yaren, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Yaren, aynı gün saat 21.30'da yaşamını yitirdi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Yaren'in hazırladığı raporunda, küçük kızın ölümünden anestezi uzmanı sorumlu tutuldu. Raporda yazan sonuca göre; anestezi öncesi muayene formunda solunum sayısının kayıt altına alınmaması, buna bağlı olarak Minik Yaren'in yapılan otopsisinde akciğerlerinde enfeksiyon saptandığı bilgileri yer aldı. Metal ürünleri işleyen fabrikada işçi olan baba ile ev hanımı anne, kızının ölümünde ihmal bulunduğu iddiasıyla savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar üzerine soruşturma başlattı.

ENFEKSİYON SAPTANMIŞ

Her gün kızının eşyalarını kokladığını anlatan Temel, "Canımız yanıyor. İçimiz parçalanıyor. Kızımın ölümünün üzerinden dolu dolu 15 ay geçti. Ve en nihayetinde Adli Tıp Kurumu bize raporu gönderdi. Gelen raporda kızımın ihmal sonucu öldüğü ortaya çıktı. Özel hastanede çalışan anestezi uzmanı tarafından kızımın akciğeriyle ilgili ameliyat öncesi yapılması gereken bazı tetkikler yapılmamış. Dün Babalar Günü'ydü ve kızım yanımda yoktu. Buradan savcımıza, hakimlerimize sesleniyorum. Lütfen gereken cezalar verilsin" dedi.

İlker UYAR