Çöp kamyonu anne-kızı ezdi

BURSA'DA önceki gün çöp kamyonu sürücüsü fark etmediği 2 yaşındaki Ebrar Nisa D. ve annesi Filiz D'yi (27) ezdi. Feci kazada ayakları parçalanan anne kurtulurken, Ebrar Nisa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

ANNENİN tedavisinin evde devam ettiği ve ayaklarının alçıya alındığı öğrenilirken, polis ekiplerinin gözaltına aldığı çöp kamyonu sürücüsü Ü.A'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.