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Evlilik teklifi için gidip kurşunlandılar

Evlilik teklifi için gidip kurşunlandılar
Giriş Tarihi: 22.6.2020

İstanbul Kadıköy'de evlilik teklifi yapmak için gittikleri parkta kavga eden grubu uyaran kişilerin üzerine ateş açıldı. Olayda 2'si evlilik teklifi yapmak için parka gidenlerden 1'i ise kavga eden gruptan olmak üzere 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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