İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Çocukların karne alması ile birlikte yaz tatili planları da artmaya başladı. Peki önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji değerlendirmelerine göre hava durumu...
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 22 Haziran Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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