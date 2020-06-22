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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 22 Haziran Pazartesi hava durumu...

! 'den son dakika yağış uyarısı! İşte 22 Haziran Pazartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? 'de hava nasıl? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege,'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile , Burdur, ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 22 Haziran Pazartesi ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 22 Haziran Pazartesi hava durumu...

22.06.2020, 09:37 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020,09:50

'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Çocukların karne alması ile birlikte yaz tatili planları da artmaya başladı. Peki önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak? İşte değerlendirmelerine göre ...

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