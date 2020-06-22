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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 22 Haziran Pazartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege,İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 22 Haziran Pazartesi hava durumu...

22.06.2020, 09:37 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020,09:50