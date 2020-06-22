Milli Park, tatilci akınına uğradı

Aydın Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı, korona virüsü salgını sonrası en yoğun günü yaşadı. 2 bin aracın giriş yaptığı Milli Park, yoğunluktan dolayı araç girişine kapatıldı. Yeşille mavinin iç içe geçtiği Milli Park, hafta sonunda bir gün uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından dün ziyaretçi akınına uğradı. Normalleşme sonrasında önceki gün 2 bin aracın akın ettiği Milli Park, yoğunluk yüzünden 15.00'ten sonra araç girişlerine kapatıldı. İnsan seli karşısında görevliler ziyaretçilere salgın önlemlerine uyulması için sık sık anons yaptı.

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