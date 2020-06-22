Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 22 Haziran Pazartesi!

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Cuma günü yayınlanan programda durumu araştırılan Ayşe Altuntaş ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı, gerçekler ortaya çıktı. Ayşe Altuntaş soruşturmasıyla ilgili aylardır araştırma yapan emniyet ekipleri düğmeye bastı ve gece yarısı operasyonuyla Taşdelen'i evinde gözaltına aldı. Taşdelen sorgudaki üçüncü gününde aylardır aranan Ayşe Altuntaş'ı öldürerek gömdüğünü itiraf etti. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? İşte 22 Haziran Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası....

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Ayşe Altuntaş cinayetinde itiraf geldi.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında durumu araştırılan Ayşe Altuntaş ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı, gerçekler ortaya çıktı.

Oklar yıllardır gizli ilişki yaşadığı kuzenini gösteriyordu.

4 çocuk annesi, evli Ayşe Altuntaş İstanbul, Sultangazi'deki kızının evinden 18 Temmuz günü saat 05.30 sıralarında çıktı ve bir daha geri dönemedi. 42 yaşındaki Altuntaş'tan geriye sadece evden çıkarken kameraya takılan görüntüsü kalmıştı. Küçük kızının nikahına iki gün kala kayıplara karışan Altuntaş'ı aramak için büyük kızı Fadime Altuntaş programa başvurdu. 4 çocuk annesi kadının kaybolduğu o sabah buluştuğu isim ise yıllardır gizli ilişki yaşadığı kuzeni Mehmet Taşdelen'di. Mehmet Taşdelen'in arabasıyla Eyüp Sultan'a bağlı Pirinççi Köyü'ne doğru yola çıkmışlardı. O son yolculuğundan sonra bir daha da gören olmamıştı Ayşe Altuntaş'ı. İlişkisi olduğu Mehmet Taşdelen ise çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekiyordu. Her fırsatta 42 yaşındaki kadınla ilgili iddialarda bulunuyor ve şüpheleri üzerinden atmaya çalışıyordu. Şüphelerin odağındaki Mehmet Taşdelen, kuzeni Ayşe Altuntaş'la gittikleri yeri göstermiş fakat akıbeti hakkında her defasında gerçek olmayan bilgiler vermişti.

Öldürüp gömdüğünü itiraf etti…

Kayıp dosyasından cinayet soruşturmasına dönüşen Ayşe Altuntaş olayına takip etmeyi sürdüren Anlı, 11 ay sonra çarpıcı görüntülere ulaştı. 18 Temmuz'da Pirinççi Köyü'nden Ayşe Altuntaş'la döndüğünü iddia eden Taşdelen'in araç görüntüleri, bu iddiayı doğrulamıyordu. Taşdelen'in aracı Altuntaş'ın evinin yakınlarında görünüyordu fakat içerisinde kendisi yoktu. Sadece kamera görüntüleri değil, ulaşılan sürpriz tanık da Ayşe Altuntaş olayının kilit noktasının Eyüp Sultan'daki Pirinççi Köyü'nün ormanlık alanı olduğunu işaret etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bahsedilen bölgede havadan ve karadan yürüttüğü arama çalışmalarındaysa 42 yaşındaki kadına dair ize rastlanmamıştı. Ayşe Altuntaş soruşturmasıyla ilgili aylardır araştırma yapan emniyet ekipleri düğmeye bastı ve gece yarısı operasyonuyla Taşdelen'i evinde gözaltına aldı. Taşdelen sorgudaki üçüncü gününde aylardır aranan Ayşe Altuntaş'ı öldürerek gömdüğünü itiraf etti.