Oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu

Adana'nın Karataş ilçesinde, serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, su derinleşince çırpınmaya başladı. Oğlunu kurtarmaya çalışan Habip Karayiğit (40), boğularak hayatını kaybetti. Ali Ercan Karayiğit ise denizde kayboldu. Dün öğle saatlerinde babası Habip Karayiğit ile serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, suyun derinleşmesi üzerine çırpınmaya başladı. Habip Karayiğit oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Hastaneye götürülen Habip Karayiğit kurtarılamadı. Ali'yi bulmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.