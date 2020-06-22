Onlar gelemediği için biz ziyaret ettik

İzmir'de Babalar Günü'nde mezarlıklara gelen şehit aileleri, kahraman evlatlarını Kadifekale Hava Şehitliği'nde ziyaret etti. Hüznün hakim olduğu şehitlikte, evlatlarının kabirlerini temizleyip, başlarında dua eden şehit yakınları, "Onlar bizim gururumuz" dedi. NİĞDE Demirkazık Dağı'nda mahsur kalan bir dağcıyı helikopterle kurtarmak isterken bölgeye iniş yaptığı halatın kopması sonucu 8 Haziran 2019'da şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın (30) ailesi 'Babalar Günü'nde evlatlarını yalnız bırakmadı.

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BAŞINDA DUA OKUDULAR

Şehit babası Davut Harmankaya, "Şehit yavrumuz bize gelemediği için Babalar Günü nedeniyle biz ona geldik. Oğlumun 3 yaşında Ebrar Ada adında kızı var. O da çok iyi bir babaydı. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor" dedi. SURİYE İdbib'deki saldırıda 27 Şubat 2020'de şehit olan uzman onbaşı Ahmet Alpaslan'ın teyzesi Amine Beykal yeğenini, 21 Temmuz 2017'de Manisa Kula'da şehit olan jandarma er Onur Sünnüoğlu'nun babası Mehmet Cihangir ile anne Gülçin Sünnüoğlu da oğullarını Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı. Dua edip, oğlunun mezarı başındaki kuru otları temizleyen Baba Sünnüoğlu, "Üzüntümüz ömür boyu sürecek. İnanın sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu. HAKKARİ Çukurca'da, 2012'de askeri birliğin geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de yaşayan babası Satılmış Çifti, Babalar Günü'nde Kadifekale Şehitliği'ndeydi. Şehit oğlunun hayatı boyunca kendisini hiç üzmediğini belirten baba Satılmış Çiftçi, "Bizler bu acıyı yaşadık, başkaları yaşamasın. Çocuğumu bırakamıyorum, hiçbir zaman da bırakmayacağım. Salgında kabre gelemedim. Gelemedikçe rüyalarıma girdi" dedi.

Metin BURMALI