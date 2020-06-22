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Haberler Yaşam Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu

Sözleşmeli öğretmen adaylarının yerleri belli oldu

(), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların, merkezlerini açıkladı. Adaylar, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu

22.06.2020, 16:19

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların, sözlü sınav merkezlerini açıkladı.
Adaylar, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

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