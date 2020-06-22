Uzaktaki can dostlarına baba şefkati gösteriyor

İzmir'de emekli gazeteci Seçkin İyener (60), aç kalan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. İyener, her hafta 400 kilo mamayı şehir merkezinden uzakta yaşayan canlara taşıyor. Sürekli dağ yürüyüşlerine ve kamp yapmaya gittiği için sokak hayvanlarının nerelerde yoğunlaştığını bilen hayvansever İyener, mama torbalarını arabasına doldurup yola çıkıyor. Çeşme, Foça, Karaburun, Gümüldür, Urla ve Seferihisar'a giden İyener, sokaktaki can dostlara babalık yapıyor.

YARDIM ALIYOR

Kendisine sosyal medyadan ulaşıp mama yardımı yapan kişilerin de desteğiyle salgın tehdidi bitene kadar her gün bu etkinliği gerçekleştireceğini söylüyor. Hayvanların heyecanla kendisini beklediğini söyleyen İyener, "Babalık etmek diye bir kavram var. Aslında bu sadece çocuklarının babası olmak demek değil. 'Babalık yap' sözü bütün canlılara, doğaya, hayvanlara yardım edebilmek, vicdanlı ve sevgi dolu yaklaşabilmektir" diye konuştu.