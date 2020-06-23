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Haberler Yaşam Babalar Günü’nde mezarlıkta su çilesi

’nde mezarlıkta su çilesi

Babalar Günü’nde mezarlıkta su çilesi
Giriş Tarihi: 23.6.2020

GEÇTİĞİMİZ Pazar günü kutlanan Babalar Günü bu yıl da sevinç ve hüzün ile birlikte kutlandı. Babası hayatta olmayan vatandaşlar ise, mezarlıkların yolunu tuttu. Ancak babasını ziyaret etmek için İzmir Bayraklı Doğançay Mezarlığı'na giden evlatlar, su sorunuyla karşılaştı. Su akmayan mezarlıktaki vatandaşların çilesini sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, "Doğançay mezarlığının da insanların da çilesi bitmiyor, sürekli olarak suları kesik. Babalar Günü'nde, yakınlarını ziyaret eden insanlar, manevi özel anlarını çile çekerek yaşıyor. İnsanlar ellerinde şişeler ile su aramaya çıkıyorlar" ifadelerine yer verdi.

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