İzmir polisinden ‘maske’ denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'maske' talimatının yürürlüğe girmesiyle İzmir'de de denetimler sıklaştırıldı. Kordonboyu'nda kontrol gerçekleştiren ekipler, maske takmayanlara para cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, kentin en kalabalık noktalarından Gündoğdu Meydanı ve Kordonboyu'nda maske denetimi yaptı. Maske takmayanlara 900 liralık idari para cezası uygulandı. Denetimlerin, şehrin birçok noktasında sıkı şekilde sürdürüleceği belirtildi.