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Haberler Yaşam Gri listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

Gri listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

Gri listedeki teröristler etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 24.6.2020

İçişleri Bakanlığı, Bitlis Tatvan kırsalında düzenlenen operasyonda 500 bin TL ödülle aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

17 PKK'LI YAKALANDI
Gri Liste'de yer alan teröristlerden birinin, sözde Garzan eyaleti sorumlularından Dersim Çektar kod adlı Recep Yaşar ve Çektar Canfeda kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 17 PKK/YPG'li teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden yakalandığını duyurdu. BAKANLIKTAN yapılan açıklamada 22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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