İstanbul’da dolu ve hortum

İstanbul'da beklenen yağış dün gün boyu etkili oldu. Bazı ilçelerde şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oldu. Sultanbeyli'de dolu yağışı vatandaşları zor durumda bırakırken, Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.

1 KİŞİ ÖLDÜ

İstanbul Esenyurt'ta sel baskını sırasında bir kadın suya kapıldı. Sürüklenen kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı. Çatalca'da ise bir sürücü, aracı ile hortumun içerisinden geçti. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta 30-32 yaşlarında Suriyeli bir kişinin vefat ettiğini açıkladı. Yerlikaya, 8 kişinin de kurtarıldığını söyledi.

İstanbul'da fırtına ve yağmur ile ilgili canlı yayında haber sunan a Haber Muhabiri Melis Coşan'ın başına ağaç parçası düştü. Yaralanan Coşan'ın yüzü kanlar içinde kaldı.