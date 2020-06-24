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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 24 Haziran Çarşamba hava durumu...

'de hava nasıl olacak? 'den sağanak yağış uyarısı! İşte 24 Haziran Çarşamba ...

Bugün hava nasıl olacak? 'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta , Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa, , , Sivas, Yozgat, Artvin ve çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, , , Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 24 Haziran Çarşamba ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 24 Haziran Çarşamba hava durumu...

24.06.2020, 09:26

'de bugün hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar devam edecek? soruları merak ediliyor. Yağışlı havanın tüm yurdu esir alması ile birlikte birçok bölgede hayat olumsuz etkilendi. Peki yağışlı hava ne kadar devam edecek? Sıcaklıklar artacak mı? bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 24 Haziran Çarşamba ...

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, , , Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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