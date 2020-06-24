İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 24 Haziran Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar devam edecek? soruları merak ediliyor. Yağışlı havanın tüm yurdu esir alması ile birlikte birçok bölgede hayat olumsuz etkilendi. Peki yağışlı hava ne kadar devam edecek? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 24 Haziran Çarşamba hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.