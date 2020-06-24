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Haberler Yaşam Kaplumbağanın hayatını kurtardı, aracı uçuruma yuvarlandı

Kaplumbağanın hayatını kurtardı, aracı uçuruma yuvarlandı

’in Tire ilçesinde bir kamyon sürücüsü, seyir halindeyken yol üzerinde gördüğü kaplumbağanın ezilmemesi için aracından inip almak istedi. Şoförü aracından inmesiyle freni boşalan ve hareket eden kamyon, 300 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Kaplumbağanın hayatını kurtardı, aracı uçuruma yuvarlandı

24.06.2020, 18:48

Kaza, Tire ilçesine bağlı Dallık Mahallesi yakınlarında bulunan Musluk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkette çalışan Burhan İ. isimli sürücü, 35 ACG 617 plakalı kamyonuyla Tire istikametine doğru seyir halindeydi. Sürücü Burhan İ., Musluk mevkiine geldiği sırada karşıdan karşıya geçmekte olan bir kaplumbağayı fark etti.

FRENİ BOŞALAN KAMYON...

Kamyonunu yol kenarında durduran ve el frenini çeken Burhan İ., kaplumbağanın araçlar tarafından ezilmesini önlemek amacıyla kamyondan indi. Kaplumbağayı eline alan Burhan İ, karşıdan karşıya geçirmek istedi. Bu sırada park halinde duran ve freni boşalan kamyon, 300 metrelik uçurumdan aşağı uçtu. Kaza sırasında kamyonun içinde hiç kimsenin bulunmaması can kaybını önledi.




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