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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 24 Haziran Çarşamba!

ile canlı izle Çarşamba!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün atv'de seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? İşte Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 24 Haziran Çarşamba!

24.06.2020, 09:41 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020,09:52

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Dün canlı yayınlanan programda; 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan evlerinin önünde oynarken kayboldu. Ecrin bebeğin 7 Mayıs 2019 tarihinde kayboldu ve 27 Mayıs'ta cesedi bulunmuştu. Samsun İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti ve 9 kişi gözaltına alındı. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? İşte 25 Haziran Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan evlerinin önünde oynarken kayboldu. Ecrin bebeğin 7 Mayıs 2019 tarihinde kayboldu ve 27 Mayıs'ta cesedi bulunmuştu. Samsun İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti ve 9 kişi gözaltına alındı.

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