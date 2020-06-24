Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Dün canlı yayınlanan programda; 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan evlerinin önünde oynarken kayboldu. Ecrin bebeğin 7 Mayıs 2019 tarihinde kayboldu ve 27 Mayıs'ta cesedi bulunmuştu. Samsun İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti ve 9 kişi gözaltına alındı. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? İşte 25 Haziran Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...
MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan evlerinin önünde oynarken kayboldu. Ecrin bebeğin 7 Mayıs 2019 tarihinde kayboldu ve 27 Mayıs'ta cesedi bulunmuştu. Samsun İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti ve 9 kişi gözaltına alındı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 24 Haziran Çarşamba! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.