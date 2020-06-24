Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 24 Haziran Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar..

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Dün canlı yayınlanan programda; 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan evlerinin önünde oynarken kayboldu. Ecrin bebeğin 7 Mayıs 2019 tarihinde kayboldu ve 27 Mayıs'ta cesedi bulunmuştu. Samsun İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti ve 9 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın merkezine bağlı Hasçiftlik Köyü'nde 24 Nisan 2009 günü ölü bulunan 61 yaşındaki Hatice Özkaçak'ın 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Kızları Ayşegül Özkaçak ve Yurdagül Özkaçak, Müge Anlı'ya başvurdu. Katilin peşine düşen Müge Anlı, gizli bir tanığa ulaşarak olay ile ilgili yeni gelişmelerin yaşanmasını sağladı. O andan sonra Kars'ta sıcak saatler yaşanmaya başlandı.



Yaşanan gelişmeleri canlı yayında duyuran Anlı; "K.Ö., Kars Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Cinayet şüphesiyle hakim karşısına çıkarılacak." açıklamasını yaptı.

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NELER YAŞANDI?

Hatice Özkaçak'ı öldürdüğü gerekçesi ile Kenan Özkaçak gözaltına alındı. 11 yıl sonra açılan cinayet soruşturması, Müge Anlı'nın konuyu ele alması ve genç bir savcının talimatı ile sonuca kavuştu. 61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım, annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda anlatmıştı.11 yıl sonra Müge Anlı, Hatice Özkaçak cinayetini aydınlattı.

Ayşegül Kaçak annesinin ölümüyle ilgili duyduğu şüpheler üzerine atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Annesinin başını vurarak öldüğünü zanneden Ayşegül Özkaçak, kendisinden saklanan otopsi raporunda yazılanları öğrenince atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.

61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ;ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde anlatmıştı. Ablası Sevgi'nin savcılığa giderek şüpheli ölüm raporunu aldığını ve kendisine bahsetmediğini öne sürdü.

Görgü tanığından gelen şoke eden iddiaların ardından 11 yıl sonra Kars'tan beklenen haber geldi. Hatice Özkaçak cinayetinde yeğen Kenan Özkaçak gözaltına alındı.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan evlerinin önünde oynarken kayboldu. Ecrin bebeğin 7 Mayıs 2019 tarihinde kayboldu ve 27 Mayıs'ta cesedi bulunmuştu. Samsun İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti ve 9 kişi gözaltına alındı.