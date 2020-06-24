Obezitenin sebep ve sonuçları

Dünyada milyonlarca insanı etkileyen obezite en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri olduğunu belirten Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ömer Yoldaş, obezitenin neden olduğu hastalıklara dair bilgiler verdi.

HASTALIKLARIN İLK NEDENİ

Obezitenin birçok hastalığı beraberinde getirdiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ömer Yoldaş, "Obezite, dünyada giderek büyüyen bir sağlık sorunu ve ciddi sağlık komplikasyonları için riski artırıyor. Kalp hastalıkları, tip-2 diyabet, kanser, insülin direnci, uyku apnesi, damar tıkanıklığı, hipertansiyon, metabolik sendrom ve daha nice hastalığın sebebi obezite olabilir" dedi. Obezitenin birçok farklı kanser türüne davetiye çıkaracağını belirten Doç. Dr. Ömer Yoldaş, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalar kadınlarda teşhis edilen tüm kanserlerin yüzde 55'i, erkeklerde teşhis edilenlerin yüzde 24'ü aşırı kilo ve obezite ile ilişkili olduğunu ortaya çıkarıyor.

KANSERE DAVETİYE ÇIKARIR

Obezite böbrek kanseri, meme kanseri, kolorektal kanserler, prostat kanseri, tiroid kanseri gibi birçok kanser türüne de neden olabiliyor. Örneğin obez olan insanlarda midenin üst kısmında, yani yemek borusuna en yakın olan kısımda kanser geliştirme olasılığı yaklaşık iki artıyor " dedi. Amerika Ulusal Kanser Birimi'nin yaptığı araştırmalara değinen Doç. Dr. Ömer Yoldaş, "Obez ve aşırı kilolu kadınlarda rahim ağzı kanserinin gelişme olasılığı normal kilolu kadınlardan iki veya dört kat daha fazladır. Morbid obez kadınlarda bu olasılık yaklaşık yedi katı artmaktadır" diye konuştu.

PSİKOLOJİNİZDE ETKİSİ BÜYÜK

Obezite, getirdiği yandaş hastalıkların dışında psikolojinizi ve sosyal hayatınızı da tahrip eden, önlenebilir bir hastalıktır diyen Doç. Dr. Ömer Yoldaş, "Obeziteden etkilenen birçok insanda depresyon durumları görülebilir. Bazı çalışmalar obezite ve majör depresif bozukluk arasında güçlü bir bağ bulmuştur. Obeziteden etkilenen insanlar genellikle vücut boyutlarına göre ayrımcılık yaşayabilirler. Zamanla, bu üzüntü duygularına veya özgüven eksikliğine yol açabilir" dedi.