Sayacılıkla başlayan ihracat yolculuğu

Bitlis Tatvan'dan 1975 yılında Manisa'ya göç eden ve ilkokuldayken ayakkabıcılık sektörüne merak saran, Cevdet Çiçek, kardeşi Abdulhakim Çiçek ile kurduğu Çiçek Kundura ile bugün dünyanın birçok ülkesine ayakkabı ihracatı yapıyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 1 milyon TL'den fazla ihracat gerçekleştiren Çiçek'i 2019'da ödüllendirdi. Çiçek, 4 yıl boyunca Manisa'da vergi rekortmenleri listesinde de yer almayı başardı.

KÜÇÜK BİR DÜKKANDAN

Çiçek Kundura Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Çiçek, "Öğlene kadar okul, öğleden sonra mesleğimizin ilk aşaması olan sayacılık bölümüyle başladık. Sayacılığı bırakarak ayakkabı yaptığım bölümlerden, tezgahta çalışma bölümlerine geçim. 1980 ihtilalı patladığı zamanda da devam ettik" diye konuştu. Cumhuriyet Hamamı'nın yanındaki 15 metrekarelik dükkanda imalata başladıklarını aktaran Çiçek, "Pazara hakim olmaya çalıştık. O zamanlar Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'ya hitap ediyorduk. Sonra Özbekistan'a, Türkmenistan'a çalıştık. Günün şartlarına göre makineleştik. Elimizden geldiği kadar Manisa'mıza yatırım yapmaya çalıştık, hizmet yapmaya çalıştık" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK