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Trafik kazasından sonra hayatı kabusa döndü

Trafik kazasından sonra hayatı kabusa döndü
Giriş Tarihi: 24.6.2020

Rizeli sözleşmeli er Ogün Yusuf Bayraktar, geçtiğimiz Ocak ayında Muğla'da geçirdiği trafik kazası sonrasında sakat kalarak yatağa mahkum oldu. Omuriliği ameliyatı olması gerektiğini belirten Bayraktar, "Vücudumdaki yaralar nedeni ile ameliyat yapılamıyor. Tedavim için yardım bekliyorum. Daha birçok hayalim var inşallah ayağa kalkabilirim" ifadelerini kullandı.

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