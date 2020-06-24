Türkiye’de her yıl 8-10 bin kalça çıkıklı bebek dünyaya geliyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Akın Kapubağlı, yapılan istatistikler sağlıklı anne babalardan doğan çocuklarda binde 1-2 oranında kalça problemi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kapubağlı, "Türkiye de her yıl 8-10 bin doğuştan kalça çıkıklı bebek dünyaya geliyor" dedi. Prof. Dr. Kapubağlı doğumsal kalça çıkığı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

ERKEN TANI VE TEDAVİ

Kundak kullanım alışkanlığına bağlı olarak doğumsal kalça çıkığı probleminin daha yüksek oranlara çıktığını belirten Prof. Dr. Kapubağlı, " Erken tanı ve doğru tedaviyle tamamen normale döndürülebilen bu kalçalar tedavideki gecikme ve yanlışlıklar nedeniyle ömür boyu sakatlığa sebep olmaktadır" dedi.

İLK 3-4 AY ÇOK ÖNEMLİ

Doğumsal kalça çıkığı kalçadaki basit bir gelişim geriliğinden tam çıkığa kadar değişik derecelerde görülebildiğini belirten Prof. Dr. Kapubağlı şunları söyledi: " Doğumdan sonraki ilk aylarda yapılan kundak uygulaması basit bir gelişim geriliğini tam çıkığa dönüştürebilir veya çıkık bir kalça uygun bir ara bezi ve cihazlarla yerine getirilebilir ve gelişimini tamamlayabilir. Bu yüzden ilk 3-4 aydaki doğru tanı önemlidir. Yeni doğan servislerinde ve aile hekimliklerinde ilk 3 aydaki kalça muayeneleri dikkatli bir şekilde yapılmaktadır.Ailesinde kalça çıkığı öyküsü olan ilk doğumunu yapan annelerin özellikle kız çocuklarında kalça çıkığı görülme olasılığı daha yüksektir. Anneler eğer çocuklarının uyluklarında pili dediğimiz boğumların farklı sayı ve seviyede gördüklerinde mutlaka doktora başvurmalılardır. Çocuğun bezi değiştirilirken kalçaların tam açılamaması veya kalçadan ses gelmesi doğuştan kalça çıkığının bir belirtisi olabilir. Bu çocuklar 3-4 aylık dönemde ultrasonla daha sonra film kontrolleriyle mutlaka takip edilmelidir.

KUNDAKLAMAYA DİKKAT

Doğuştan kalça çıkığı olan veya kalça çıkığı eğilim olan çocuklarda asla kundak yapılmamalıdır diyen Prof. Dr. Akın Kapubağlı Çocuğun normal pozisyonunu sağlayacak kalça ve dizlerin kıvrık olduğu ve bacakların iyice açık olduğu geniş ara bezleri kullanılmalı ve bezin bağlama yeri mutlaka göbek deliği hizasında olmalıdır. Bebekler her zaman kalçaların açık olduğu pozisyonda taşınmalıdır." diye konuştu.

YÜZDE YÜZ TEDAVİSİ VAR

Günümüzde doğuştan kalça çıkığının yüzde 100 tedavisi olan bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Kapubağlı, "Yeter ki erken dönemde erken tanı konup doğru tedavi yapılabilsin. Yürüdükten sonra tedaviler mutlaka cerrahi yöntemlerle olmaktadır.Bu da kalçalarda ileri yaşlarda az da olsa bazı sorunlara sebep olmaktadır. Ayrıca her ameliyatın olası risk problemlerini de unutmamak gerekir.Bebeklerinizin kalçalarında gelecek yaşamlarında sorunlarla karşılaşmak istemiyorsak yürüme öncesi mutlaka dikkatli bir kalça muayenesi yaptırılması gereklidir. " ifadelerinde bulundu.