Esra Erol'da izle 25 Haziran Perşembe!

Atv ekranlarının sevilerek izlenen programı Esra Erol'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Gündeme damgasını vuran konulara değinen programda dün yine ekranlara kilitleyen olaylar yaşandı. Canlı yayında şeyh olduğu söylenen Soner Birol'u çıkaran Esra Erol şaşırdı kaldı. Kayseri'de kendini şeyh olarak tanıtan Soner Birol, tip değiştirip gelmişti. Ayfer Duran'ın akıl hocası denen Soner Birol da muska ve cinler alemiyle irtibatlı çıktı. Peki bugün Esra Erol'da neler yaşanacak? İşte 24 Haziran Çarşamba Esra Erol canlı izleme sayfası...
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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?
Ayfer Duran olayında adı geçen sözde şeyh Soner Birol Esra Erol'da canlı yayınına çıktı. Daha önce yayına telefonla bağlanan Soner Birol, 'kalp gözüm açık, olacakları görüyorum' demişti. Bugünkü canlı yayında Soner Birol hem dediklerinden çarketti hem de yenilediği imajıyla Esra Erol'u hayli şaşırttı.
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