İçisleri Bakanlığı’ndan düğün genelgesi

Genelgeye göre düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak. Kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak.

MİSAFİRLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLECEK

1 Temmuz'da açılacak olan düğün salonları, işletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planına göre hazırlanacak. Düğün salonlarının kapasite bilgisi girişte görülebilir bir yere asılacak. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, ateşi 38 dereceden yüksek olan kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Bakanlık ayrıca, geçtiğimiz Pazartesi ve Salı günleri gerçekleştirilen denetimlerde, maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye 900 lira idari para cezası kesildiğini de duyurdu. 62 ilde hayatın tüm alanlarında maske takmanın zorunlu olduğu bir kez daha hatırlatıldı.