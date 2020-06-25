Kovid-19 dondurulmus gıdalarda yasayabiliyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, virüsün eksi 20 derecede uzun süre hayatta kalabildiğini belirterek, "Dondurulmuş gıdalarda virüs potansiyel olarak yaşayabilir. Vatandaşlar, dondurulmuş gıdaları çözdükten sonra iyice pişirip daha sonra tüketmeleri gerekiyor" uyarısında bulundu.

İYİCE PİŞİRİLMELİ

Yeni normale çok iyi uyum sağlamamız gerektiğinin altını çizen Yamanel, "kurallarını hiçbir yerde unutmamamız gerekiyor. Eğer bunları uygulayabilirsek ancak virüsün bulaşıcılığını azaltabiliriz. Bu nedenle bu kuralları unutmayıp her yerde dikkatli olmamız lazım" dedi. Prof. Dr. Yamanel, Çinli uzmanların korona virüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğine dair görüşüyle ilgili ise "Virüs eksi 20 derecede uzun süre hayatta kalabiliyor. Bu nedenle dondurulmuş gıdalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Vatandaşlar aldıkları dondurulmuş gıdaları çözdükten sonra mutlaka iyice pişirmeli" ifadelerini kullandı.