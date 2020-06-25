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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 25 Haziran Perşembe!

ile canlı izle 25 Haziran Perşembe!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı'da dün, cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri de yaşandı. 11 yıl önce öldürülen Hatice Özkaçak'ın cinayetine ilişkin Kenan Özkaçak köydeki evinden gözaltına alındı. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? İşte Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 25 Haziran Perşembe!

25.06.2020, 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020,10:46

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Dünkü programda 2,5 aydır kayıp olan Dilara bulundu. Ecrin bebek operasyonunda ikinci perde yaşandı. Ve 11 yıl önce öldürülen Hatice Özkaçak'ın katil zanlısı gözaltına alındı. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 25 Haziran Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası....

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

24 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 61 yaşındaki Hatice Özkaçak 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyündeki evinde boğularak öldürülmüştü. Yıllar sonra annesinin cinayete kurban gittiğini öğrenen Ayşegül Özkaçak'ın hedefinde arazi anlaşmazlığı yaşadıkları amca oğlu Kenan Özkaçak vardı! Annesini cinayetini araştıran Ayşegül Hanım, kuzeni Taner Özkaçak'ı işaret etti. Başçiftlik köyünden yayına bağlanan bir izleyici Kenan Özkaçak'la ilgili çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 24 Haziran Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar..

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