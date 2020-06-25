Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 25 Haziran Perşembe!

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Dünkü programda 2,5 aydır kayıp olan Dilara bulundu. Ecrin bebek operasyonunda ikinci perde yaşandı. Ve 11 yıl önce öldürülen Hatice Özkaçak'ın katil zanlısı gözaltına alındı. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 25 Haziran Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası....

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

24 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 61 yaşındaki Hatice Özkaçak 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyündeki evinde boğularak öldürülmüştü. Yıllar sonra annesinin cinayete kurban gittiğini öğrenen Ayşegül Özkaçak'ın hedefinde arazi anlaşmazlığı yaşadıkları amca oğlu Kenan Özkaçak vardı! Annesini cinayetini araştıran Ayşegül Hanım, kuzeni Taner Özkaçak'ı işaret etti. Başçiftlik köyünden yayına bağlanan bir izleyici Kenan Özkaçak'la ilgili çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 24 Haziran Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar..